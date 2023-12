DogCoach lukker de største aftaler i virksomhedens historie

Selvom 2023 blev alt andet end det år, Linn Radsted havde drømt om for sin virksomhed, nåede hun lige i årets sidste måned at lukke en aftale, der i den grad skal fejres. - 2023 er i virkeligheden endt med at blive det år, hvor vi har lukket de største aftaler i DogCoachs historie, siger hun. Det har ellers været et udfordrende år for Linn Radsted, der med virksomheden DogCoach lever af at sælge tøj specialdesignet til hundeejere.

- Vi har jo godt kunne mærke, at folk passer mere på deres penge. Jeg tror, alle indenfor e-handel oplever, at man skal arbejde langt hårdere for at lave et salg, siger hun.I streamingserien Bølgen ser man ellers, hvordan Linn Radsted og resten af bestyrelsen tilbage i januar i DogCoach skåler for et et rekordår i 2022. Men hurtigt derefter mærker de, hvordan inflationen får folk til at holde mere på deres peng





