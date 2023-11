DMI udsendte risikomelding - men det stopper ikke der

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforVejret begynder så småt at finde tilbage til et normalt kedeligt efterårsvejr efter Danmark den seneste tid har været ramt af noget voldsomt vejr.

DMI løftede nemlig sløret for, at der i disse timer passerer et regnvejr passerer op over Danmark sydfra. I de sydlige betyder det udbredt regn i formiddagstimerne og opklaring med mulighed for lidt sol og kun enkelte byger i eftermiddagstimerne. Omvendt i de nordlige egne, hvor det først begynder at regne et stykke op ad formiddagen, men hvor det til gengæld ikke rigtig når at klare op før solen går ned.

Sidst på aftenen trækker en del byger op over den sydlige del af landet. Bygerne kan være med torden og ledsaget af kraftige vindstød. Alenemor har sparet 28.900 kroner på trekvart år: Sådan sparer endnu flere danskere nu tusindvis af kronerDMI melder ud: Nu skal du holde øje headtopics.com

DMI advarer om regn og mulige oversvømmelser i NordjyllandVandstanden er høj i de danske vandløb Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

DMI: 'Historisk stormflod, afløst af masser af regn'DMI: 'Historisk stormflod, afløst af masser af regn' – og det fortsætter Læs mere ⮕

DMI: Klassisk efterårsvejr fortsætter – og vi kan få nattefrostDMI: Klassisk efterårsvejr fortsætter – og vi kan få nattefrost Læs mere ⮕

DMI: Hold øje med nattefrostenLæs mere her Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕