DMI: Klassisk efterårsvejr fortsætter – og vi kan få nattefrost

Og det fortsætter i samme spor i de kommende dage, lyder meldingen fra DMI mandag morgen.Og med det menes 'fronter, regn og blæst, der i perioder afløses af spredte byger og mulighed for sol', lyder det på DMIs hjemmeside.

De kommende dage kan vi imidlertid også få særdeles lave temperaturer. Det er natten til onsdag, hvor DMI spår, at temperaturen kan komme rigtig langt ned.»Om aftenen og natten vekslende skydække og mest tørt,« lyder meldingen om tirsdag aften og nat desuden.

»Svag til frisk vind fra forskellige retninger og temperaturer mellem 2 og 7 grader, inde i landet lokalt ned omkring frysepunktet,« skriver DMI., som gælder fra tirsdag og frem til næste mandag, går ordet 'regn' igen otte gange – og det optræder under hver af de pågældende dage. headtopics.com

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader, og i aften og i nat vil detr igen regne, først stedvist med byger, men senere en udbredt regn fra sydvest til det meste af landet. DMI holder dog en kattelem åben for, at den nordvestlige del af Danmark kan gå fri af regnen mandag aften og nat.

