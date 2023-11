DMI klar med ny månedsprognose: Mere regn

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Kalenderen siger snart vinter - men vejret vil forsat være meget efterårsagtigt.

Et højtryk over Nordøsteuropa og Sibirien kan have indvirkning på vejret i Danmark, mens lavtrykket vest for De Britiske Øer også kan spille en rolle på vejret. Det vil betyde, at regn og skyer vil være knapt så dominerende, og det kan give plads til noget mere sol og lidt tiltrængt D-vitamin til danskerne.

Den kommende periode vil højeste temperatur være omkring de 11 grader i dagtimerne, mens vi om natten kan komme helt ned omkring minus fem grader når det bliver koldest.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV2NORD: Stor ballade om lukket dæmning: Nu vil kommunen alligevel lytte til vrede beboereKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Uhyggelig melding: Kidnappet kvinde halshuggetLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: AGF vinder vildt drama i AarhusLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Unge ned til 15 år drikker sig fulde i Gaden: Nu tager dørmænd hårde midler i brugKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Kort proces: Chauffør af udrykningskøretøj meldte sig selvLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Udrykningskøretøj kørte fra trafikuheld: Chauffør har meldt sig selvLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕