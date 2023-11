Disse deodoranter skal du undgå: Mange indeholder ‘problematiske stoffer’

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorfor- Vi er ikke enige i den måde, Forbrugerrådet Tænks kemikalie-app"Kemiluppen" fungerer på, da den kun involverer en gennemgang af ingredienslisten, hvor der ikke tages hensyn til koncentration, brug og så videre.

Det svarer Maria Mossenberg, talsmand for Biotherm, da vi kontakter virksomheden, efter at flere af deres populære deodoranter fik dårligst karakter i en kemisk test foretaget af Forbrugerrådet Tænk.

En del af mange menneskers hverdag involverer ofte at bruge deodorant. Men i en grundig gennemgang af indholdsstofferne i 57 deodoranter fandt Forbrugerrådet ud af, at 13 af dem indeholder, hvad de betegner som problematiske stoffer - altså hver fjerde. headtopics.com

Testen viser, at der er mange gode alternativer, men 13 deodoranter får karakteren"C", fordi de indeholder uønskede kemikalier, herunder mistænkte hormonforstyrrende stoffer, siger Claus Jørgensen, projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi i en pressemeddelelse, Danish

Det er vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke taler om forbudte stoffer – for der er regler for, hvilke kosmetikproducenter og forhandlere i EU har pligt til at følge. Det er den samlede mængde fra mange forskellige produkter over tid, den såkaldte cocktaileffekt, der er bekymrende. Ifølge Tænk er det klogt at vælge deodoranter uden uønsket kemi. headtopics.com

Elin Vestrum, der er testansvarlig hos det norske Forbrugerråd, siger, at de ikke er overraskede over resultaterne i testen af BT. Forbrugerrådet råder folk til at styre uden om deodoranter, der indeholder stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, stoffer, der kan give allergi og stoffer, der er skadelige for miljøet.