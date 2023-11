Digitaliseringsstyrelsen har opbevaret følsomme personoplysninger om alle danskere med kørekort for at kunne tilbyde den digitale kørekort-app. Men over 2 millioner danskere med kørekort har ikke givet samtykke til dette, hvilket Datatilsynet nu beder Digitaliseringsstyrelsen om at rette ind efter. Digitaliseringsstyrelsen har ulovligt opbevaret personoplysninger om alle borgere, der har et gyldigt dansk kørekort.

