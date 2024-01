Digitaliseringsstyrelsen har samme problemer med Sundhedskortet

Få uger efter Digitaliseringsstyrelsen fik hård kritik fra Datatilsynet for at behandle alt for mange data i kørekort-appen kan version2 nu afsløre, at styrelsen har samme problemer med Sundhedskortet. Digitaliseringsstyrelsen er ved at arbejde på en ny løsning, lyder det. Digitaliseringsstyrelsen har behandlet data om alle danskere med et sundhedskort i forbindelse med driften af sundhedskort-appen.

2,3 millioner danskere har hentet den digitale version af sundhedskortet ned på deres telefon, men Digitaliseringsstyrelsen indhenter persondata om alle 5,8 millioner danskere.





