Diaz reagerer på drama: - Jeg er fuldstændig knust

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det er en helt igennem forfærdelig situation, der udspiller sig i Colombia.Tidligere på søndagen kom det frem, at stjernens mor blev reddet, mens informationer om hans far fortsat er uklare.

I en samtale med den colombianske politiinspektør reagerer Luis Diaz så på den forfærdelige situation. - Jeg er fuldstændig knust. Jeg kan ikke sove. Jeg vil bare have min far tilbage, og jeg vil gøre alt! Please, kan man høre Luis Diaz sige på den anden ende af et telefonopkald. headtopics.com

Det er general William Salamanca, der taler med Diaz, og som også var personen, der underrettede Liverpool-kanten om, at hans mor var fundet i sikkerhed., at man udlover en stor dusør til personen, der kan hjælpe med at sætte far Diaz fri.

