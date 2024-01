Dette sker med din krop, hvis du springer badet over i bare to dage

Kvinder, der bruger hormonspiralen med mest hormon, har en øget risiko for at udvikle depression sammenlignet med kvinder, der bruger lavdosis hormonspiral. Det viser et nyt studie fra Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning i samarbejde med Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital. Mængden af hormon i præventionsmidlet spiral påvirker sandsynligvis kvinders risiko for at udvikle en depression, der er så alvorlig, at den kræver behandling.

Det viser en ny landsdækkende undersøgelse for første gang. Resultaterne er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Lancet Regional Health Europe





