Detroit Pistons taber 27 kampe i træk i NBA

Natten til onsdag markerede det amerikanske basketball-hold højtiden ved at blive det første mandskab til at tabe 27 kampe i træk i verdens bedste liga, NBA. Det skete i nederlaget på 112-118 til Brooklyn Nets, og efter kampen erkendte Detroit-profilen Cade Cunningham, at spillerne lider under den negative rekord. - Det tynger os hver dag.

Vi er nødt til at fortsætte med at læne os op ad hinanden og presse hinanden og holde hinanden ansvarlige mere end nogensinde nu, siger Cunningham ifølge AFP. Detroit Pistons har muligheden for at sætte en stopper for stimen af nederlag natten til fredag, når de møder Boston Celtics på udebane





