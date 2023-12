Detroit Pistons besejrer Toronto Raptors efter 28 nederlag i træk

Efter 28 nederlag i træk satte NBA-holdet Detroit Pistons endelig en stopper for den miserable stime af nederlag, som holdet har været inde i. Natten til søndag dansk tid fik Detroit endelig en tiltrængt sejr, da holdet fra det nordlige USA på hjemmebane besejrede Toronto Raptors 129-127. - Drengene er lykkelige, og jeg er næsten i tårer. Jeg er bare så glad på vegne af alle i omklædningsrummet, siger Detroit-træneren Monty Williams efter sejren ifølge AFP.

- Jeg har så meget respekt for mine spillere. Jeg er så glad for, at vi endelig fik den sejr, for det er så svært at vinde i denne liga.Det var samtidig en tangering af Philadelphia 76ers' rekord for flest nederlag i træk, hvis man tæller kampe over flere sæsoner med.For danskeren og den skotske tennisstjere Andy Murray, der havde fundet sammen som doublepar ved ATP 250-turneringen i Brisbane, tabte nemlig deres kamp i første rund





