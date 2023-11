Det vil ikke stoppe: Nu udsender DMI ny risikomelding

Han sætter en plastikflaske i spænd ved bilens hjul: Næsten alle bliver efterladt i chok, når de hører hvorforVejret begynder så småt at finde tilbage til et normalt kedeligt efterårsvejr efter Danmark den seneste tid har været ramt af noget voldsomt vejr.

For siden skolebørnene landet over tog hul på skolernes motionsdag, har der der ikke meget at skrive hjem om, hvad angår vejret, der bedst beskrives som grå, våd og blæsende - med undtagelse af et par flotte dage hist og her.

For selvom langt de fleste danskere troede, at de kunne ånde lettet op efter at uvejret for alvor fik sit tag over Danmark, så har endnu en varsel fra DMI nu set dagens lys.Et større lavtryksområde, lige vest for de Britiske Øer, ligger næsten stille, men sender flere nedbørsområder ind over landet fra sydvest. headtopics.com

Og allerede i eftermiddag bevæger det første frontsystem sig op over landet med regn og byger. Det meste af landet får regn, men vådest ser det ud til at blive i Vest- og Nordjylland i aften og i nat. Selvom der kommer en periode efter frontsystemet med mest tørt vejr natten til søndag, ligger den næste front på lur. Søndag morgen breder et nyt, og mere kraftigt, regnvejr sig op over landet fra syd og sydvest. Fronten bruger det meste af dagen på at passere landet og efter fronten kan der komme nogle spredte byger.Sammenlagt kan der i perioden fra natten til søndag og frem til natten til mandag falde mere end 30 mm regn over Vest- og Nordjylland.

Derfor opfordrer de i samme ombæring til at følge med i, hvordan vejret udvikler sig. En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel.

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

DMI udsendte risikomelding - men det stopper ikke derI skrivende stund ser det ud til, at ondt bliver værre. Læs mere ⮕

DMI: 'Historisk stormflod, afløst af masser af regn'DMI: 'Historisk stormflod, afløst af masser af regn' – og det fortsætter Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'»Straffesparket ændrede kampen.« Læs mere ⮕