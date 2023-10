Det står skidt til: - Vi har spildt 40 år på frivillige aftaler

Et nyt politisk forslag til at forbedre de danske farvande har set dagens lys fredag. Og det kan ikke gå for langsomt med at komme i gang, mener partierne bag forslaget.

Man har forsøgt - af frivillighedens vej - at få landbruget til at udlede mindre kvælstof til de danske vandløb. Men det har ikke hjulpet, og de danske farvande lider stadig af iltsvind. Sådan lyder det fra fire røde partier, SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre, der står udenfor regeringen. De har derfor i dag fremlagt det, de kalder en akutplan for havmiljøet - en plan, hvor de vil tage hårde metoder i brug overfor landbruget. I landbruget, der står for den største del af udledningen af kvælstoffer til fjordene, er man ikke nødvendigvis glade for forslaget.

- Hvis man mener, at der er noget faglighed i forhold til, at det giver mening, så synes jeg, at det er det, man skal gå ind og se på, siger Henrik Dalgaard, som er landmand, næstformand i Agrinord, samt at han har jord nær vandløb. - Jeg synes, ekspropriation er sådan et eller andet håndtag, man kun skal bruge i yderste konsekvens. headtopics.com

Forslaget fra de fire partiet kommer efter, at en rapport fra Nationalcenter for Miljø og Energi har konkluderet, at ildsvindet i de danske farvevande er det værste i 20 år. Torsdag var Stig Markager, professor i havmiljø hos Aarhus Universitet, med i Fokus på TV2 Nord, og han langede ud efter landbruget.

- Så vil over 10, 20, 30, 40 år bakterier nedbryde det slam, der ligger derude, og så kan vi begynde at håbe på at få fisk tilbage i fjorden. Men det tager altså en generation eller to, så jeg er nødt til at sige til Carl, at du har ødelagt fjorden for vores børn og vores børnebørn, fortalte han.- Lige nu ser vi jo en fuldstændig desperat situation i vores vandmiljø. headtopics.com

