Det globale syd reagerer på krig i Gaza

Imens de fleste vestlige regeringer mere eller mindre har valgt side i konflikten i Gaza til fordel for Israel, så er billedet mere broget i det globale syd. Arbejderen bringer her et overblik over reaktioner fra ikke-vestlige regeringer.

Den 13. oktober understregede Kinas udenrigsminister Wang Yi, at Kina fordømmer alle handlinger, som skader civile, samt at både Israel og Palæstina har ret til at eksistere. Nogle lande har dog valgt side, heriblandt Kenya, Ghana, Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo (DRC), som alle stiller sig på Israels side.

På den anden side står lande som Algeriet, Tunesien, Sydafrika og Sudan, der støtter Palæstinas frihedskamp. De fleste lande i regionen har fordømt Hamas’ angreb. Dog har Venezuela udtalt, at Israel burde stoppe deres besættelse af Palæstina omgående. Venezuelas regering skrev på X, at volden var et resultat af, at Palæstina ikke i det internationale samfund har kunnet finde nogen legal måde at opnå deres historiske rettigheder. headtopics.com

– Det palæstinensiske folk har i 56 år været under en kvælende besættelse. Men det palæstinensiske folks situation kan på ingen måder retfærdiggøre de forfærdelige angreb fra Hamas. Og disse angreb kan på ingen måder retfærdiggøre Israels kollektive afstraffelse af det palæstinensiske folk, sagde generalsekretæren.

