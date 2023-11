'Det er jo en grotesk situation at være i!' Derfor føles midlertidige jobs så belastende

Hvis du svarer ja, er der to ting, du skal vide:Der er flere veldokumenterede grunde til, at vi mennesker reagerer negativt på korte ansættelser.

En person, der virkelig har et stramt forhold til tidsbegrænsede ansættelser, er 29-årige Mia Gyldendal fra Aarhus, som har haft tre midlertidige ansættelser på to år. Mias job som psykolog var en ansættelse på 12 måneder. Eftersom hun var nyuddannet, var der rigtig mange ting, hun skulle sætte sig ind i.

Efter få måneder i sjette gear begyndte Mias krop at reagere på hendes pressede arbejdstilstand. Søvnen blev hullet, tankerne flyvske, og modtog hun en mail, der var skrevet i en smule hård tone, kunne den slå hende helt ud. headtopics.com

I fremtiden vil der bare blive flere kortere ansættelser, og det er Mia Gyldendal dybt utilfreds med: - Jeg synes, det er dybt problematisk, når det dynamiske arbejdsliv bliver italesat som noget fedt. Det kommer til at gå hårdt udover mange unges mentale helbred, og økonomisk er det jo også et kæmpe problem, når man er i den fase af livet, hvor man skal købe bolig og måske stifte familie.

- Hvis den tidsbegrænsede ansættelse er selvvalgt, er belastningen tit ikke så stor. Men i de tilfælde, hvor det ikke er selvvalgt, vil mange opleve, at de er på en konstant prøve, fordi tidsperioden er begrænset. headtopics.com

Selvom konkurrencer måske kan være sjove nok til fødselsdage og sportsevents, kan det være dybt problematisk at være i konstant konkurrence med sine kolleger:

»Vi fremstår jo i dag som et parti, som laver det ene løftebrud efter det andet«Løftebrud efter løftebrud har kostet Venstre dyrt, lyder det fra partinestor og strateg Claus Hjort Frederiksen, der nu kommer med sine råd til den næste formand. Læs mere ⮕

Græskaravler melder udsolgt: - Det er kommet bag på mig, at det er gået så stærktLæs mere her Læs mere ⮕

Regn og atter regn: Det stopper ikke foreløbig, lyder det fra DMIDMI har en melding om, hvad vi kan forvente i den kommende uge Læs mere ⮕

Det taler vi om på ing.dk: Er det synd for husejerne?Alle fulgte weekendens stormflod minut for minut. Men selvom det er en naturkatastrofe, ved man, at den kommer med mellemrum. Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕

Børsen JobHelle Ib: Derfor kan Troels Lund blive en barskere partner for S og M Læs mere ⮕