DeSantis stopper pro-Palæstina-demonstrationer

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Det er forbudt af ytre støtte til Palæstina i Florida i USA. I hvert fald på universiteterne.

Floridas universitetssystem har sammen med den republikanske guvernør og præsidentkandidat, Ron DeSantis, beordret statens universiteter til at lukke ned for en pro-Palæstina-organisation for studerende, skriverDet er den første stat i landet, der lægger så hård en linje mod demonstrationerne, der siden angrebet på Israel har været mange af i Guds eget land. headtopics.com

Gruppen Students for Justice in Palestine (SJP) er blevet optrevlet som led i statens forsøg på at slå hårdt ned på demonstrationer, der udøver 'skadelig støtte til terroristorganisationer'.SJP har afholdt flere demonstrationer i Nordamerika, siden Hamas' angreb. Her på Columbia University i New York 12. oktober. Foto: Jeenah Moon/Ritzau ScanpixEfter Hamas' angreb på Israel 7.

SJP er blevet stærkt kritiseret af flere universitetsledelser efter de kaldte Hamas' angreb 'en historisk sejr for den palæstinensiske modstand' og samtidig opfordrede til en 'modstandens dag' 12. oktober med demonstrationer på mere end 200 universiteter i USA og Canada. headtopics.com

Læs mere:

EkstraBladet »

Nordiske lande var engang ambitiøse fredsforhandlere: Hvor står vi nu i Israel-Palæstina-konflikten?For 30 år siden var der høje ambitioner for at skabe fred i Mellemøsten. Flere af de skandinaviske lande var aktive i forhandlingerne mellem israelerne og palæstinenserne, men i dag er man trådt tilbage til en bistandsrolle, og slagets gang er overladt til USA. Læs mere ⮕

Fans støtter Palæstina: Risikerer straf fra UEFALæs mere her Læs mere ⮕

Skorsten væltet og brudt i brand: Beredskabet trækker sig tilbage af hensyn til sikkerhedenKlik og læs mere Læs mere ⮕

Slovakiets regering stopper militærhjælp til UkraineLæs mere her. Læs mere ⮕

Slovakiets regering stopper militærhjælp til UkraineLæs mere her Læs mere ⮕

Tidligere formand for Danmarks Olympiske Komité Niels Holst-Sørensen er dødLæs mere her Læs mere ⮕