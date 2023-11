Derfor går han ind i Brøndby: Vil vide hvad GFH vil

Han gør det af kærlighed, passion, og fordi han ser et stort potentiale i den måde, som Brøndby kan udvikle sig på i fremtiden. - Jeg ser faktisk ikke risikoen så stor med min investering i Brøndby, fordi potentialet i klubben er enormt. Jeg ser for mig mange store muligheder for fremtidens Brøndby, siger Torben Røsler i et interview med Ekstra Bladet.Men han har også investeret i klubben igen, fordi han vil have nærmere kendskab til den plan, som Global Football Holdings har for fremtidens Brøndby.

Torben Røsler fra dengang for mere end 20 år siden, hvor han investerede i Brøndby for første gang. Foto: Nicolai Svane - Vi har aldrig talt sammen og har ikke haft den samme omgangskreds. Men han sendte mig en lykønskning på mail, efter jeg nu har mere end fem procent af aktierne, forklarer han.

Når man ejer 10 procent i et aktieselskab, har man nogle fordele. Man kan man blandt andet få indkaldt til en generalforsamling. - Det er klart, at man med sådan et underskud slår et kæmpe hul i jorden. Og det er enormt vigtigt, at man ikke bare fortsætter med at grave hullet endnu dybere de kommende år. Det er indlysende, at der skal nogle øgede indtægter i kassen, så Brøndby i fremtiden bliver en god forretning, pointerer han.

- Der er mange gode tegn og tendenser lige nu i Brøndby. Tilskuerinteressen er stigende, produktet er blevet mere attraktivt.

