Der kan gå måneder, før årsagen til Matthew Perrys død er klarlagt

For seks dage siden lagde skuespilleren, Matthew Perry, sit sidste opslag på Instagram. Et billede af sig selv i en udendørs pool med en tydelig måne i baggrunden.Blot få timer forinden havde skuespilleren spillet ketcherspillet pickleball i to timer.Ifølge politiet, der massivt har været til stede på adressen, og som dagen igennem har arbejdet i og omkring skuespillerens hjem, tyder alt på, at den 54-årige skuespiller druknede.

Politiet kunne med det samme fastslå, at man ikke fandt nogen tegn på, at noget kriminelt var foregået i huset, ligesom man hurtigt meldte ud, at der ikke blev fundet ulovlige stoffer i hjemmet. Matthew Perry har, siden han var 14 år gammel, været afhængig af diverse rusmidler. Tidligere har han åbent fortalt om det misbrug, der flere gange har været tæt på at koste ham livet.

Men da han sidste år udgav sin biografi 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing' fortalte den dengang 53-årige skuespiller, at han da havde været ædru i 18 måneder. Sørgende fans har dagen igennem lagt blomster både foran Matthew Perrys private hjem, hvor han blev fundet død, og foran den bygning i New York, hvor 'Friends' skulle forestille at foregå.citerede søndag kilder tæt på efterforskningen for at sige, at store mængder af receptpligtig medicin blev fundet i hjemmet i Pacific Palisades nær Los Angeles. headtopics.com

Det skulle ifølge mediet dreje sig om antidepressiver, medicin mod angst og medicin mod kronisk bronkitis. Dagen igennem har amerikanske medier mandsopdækket adressen og kunnet rapportere, at familien – det vil sige Matthew Perrys mor, far og stedfar – ankom til huset, kort efter dødsfaldet var opdaget.

Det samme gjaldt politiets teknikere, som hurtigt slog et telt op ved siden af den udendørs pool, hvor skuespilleren blev fundet livløs.Først hen på aftenen (søndag dansk tid), er den afdøde skuespiller blevet båret ind i retsmedicinerens ventende bil og kørt til obduktion. headtopics.com

