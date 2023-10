Der er ikke dokumentation for, at populært slankemiddel giver kræft | Nyheder

Det skete, fordi et studie tydede på, at virkningsstoffet i de to præparater - semaglutid - kan øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft hos personer, der har type 2-diabetes.Den anden mistænkte er blevet identificeret og efterlyses med navn og billede.På bunden af havet mellem Estland, Finland og Sverige er der i løbet af måneden registreret brud på henholdsvis et gaskabel og to telekommunikationskabler.

Et skib ved navn Newnew Polar Bear, der sejler under HongKongs flag, er hovedmistænkt i beskadigelserne på gaskablet den 8. oktober. Et stort anker blev fundet nær kablet, som de finske efterforskere mener er blevet trukket langs havbunden og derved ødelagt kablet.

- Da vejrudsigten for specielt søndag varsler meget regn, så vil Odder Kommune stille sand og sandsække til rådighed for borgerne, så de har mulighed for at sikre deres huse og øvrige værdier,byens dæmning brød sammenen voldtægt og et voldtægtsforsøg i Østerådalen i Aalborg sidste fredag. headtopics.com

Efterforskningsleder Carsten Straszek opfordrer til, at man straks ringer til Nordjyllands Politi på 114, hvis offentliggørelsen af det nye materiale gør, at man genkender personen – eller i øvrigt har andre oplysninger til politiet.Planen indeholder blandt andet et krav om, at den årlige kvælstofudledning til vandmiljøet højst må være 38.000 ton i 2027.

- Vi oplever, at det er en god, pragmatisk løsning, hvor man forholder sig til rigets sikkerhed uden at slække på den kunstneriske frihed, siger Peter Mark Lundberg, der er bestyrelsesleder i brancheorganisationen Dansk Kulturliv til Ritzau.Claus Hjort Frederiksen har krav på, at nævninge skal behandle straffesagen mod ham, fordi han er fremkommet med politisk kritik under interviews. headtopics.com

