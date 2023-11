Der er grænser for, hvad jeg vil finde mig i

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Da deltagerne i den nye sæson af 'Paradise Hotel' nåede 60.000-feltet i troskabstesten, smed Sille Nimholm kuglen for næsen af en masse overraskede ansigter.Men hun havde muligheden for at tage hele 100.000 med hjem.

Men det var ikke derfor, hun smed kuglen. Ej heller selvom det betød, at hun skulle forlade programmet som følge af beslutningen. - Det var ikke så meget pengebeløbet, det handlede om. Det handlede om, hvor meget jeg havde rykket mig i forhold til sidste gang. Og så fik jeg 10.000 mere med hjem, end jeg havde regnet med, siger hun.- Man brokker sig jo aldrig over pengene. Det ville da være dumt. Men det var ikke årsagen til, at jeg tog derned.

- Jeg tror, pengene er en bi-ting for mig. Det var primært det mentale og følelsesmæssige, der havde den helt store betydning. Så er pengene jo bare et ekstra plus, siger hun.Det er tydeligt at mærke på Sille Nimholm, at det var en beslutning, der betød noget. Hun var i tårer efter beslutningen, og kunne tage hjem meget før at de fleste - og ifølge hende også inklusiv Paradise-produktionen - havde regnet med.

- Produktionen har ikke sagt noget til mig. Men jeg tænker, at grunden til, at man caster mig til at starte med, er, at man gerne ville have mig med, og at de håbede, jeg blev, mener hun.

