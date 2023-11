Dennis Knudsen mistede sin nyfødte datter for et år siden: 'Hun viser sig stadig for os'

Så efter Dennis Knudsen havde afleveret sine tre andre børn i vuggestue og børnehave onsdag morgen, brød han ud i gråd. »Men Lucas spørger ret tit til Naomi, og Aura leder efter hende. Der er ingen tvivl om, at hun kan mærke, at noget mangler. Noah ved det også godt, for han har set min tatovering af Naomi på brystet, og så peger han op i himlen,« fortæller Dennis Knudsen.

Dennis Knudsens bisatte Naomi fra Sct. Pauls Kirke i Korsør, og her brød solen igennem og landede lige på kisten.Noget nær det samme skete, da Naomi to uger efter sin død blev bisat fra Sct. Pouls Kirke i Korsør, hvor den anden halvdel af hendes aske, der ikke blev spredt i havet ud for familiens hjem, blev sat i jorden.

For selvom han kalder det magi, så er han selv slet ikke i tvivl om, at de mange små tegn, han har oplevet det sidste år, har været Naomi. Dennis Knudsen har fået sønnerne Lucas og Noah ved hjælp en amerikansk rugemor, samt tvillingerne Aura og Naomi gennem en anden amerikansk rugemor. I dag bor Dennis Knudsen i sit hjem i Korsør med sine tre børn og sit englebarn i himlen.»Der er så mange ting, jeg er overbevist om hænger sammen. Selvom Naomi ikke er i sit jordiske liv sammen med os, så skal vi alle sammen om på den anden side og leve videre der. Så der genforenes vi.

