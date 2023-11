Vi er gået ind i en kvalitativt ny fase af verdenshistorien. Siden den store finanskrise i 2008 er der sket væsentlige globale ændringer. Dette kan ses som en ny fase af imperialismen og som ændringer i karakteren af otte modsætninger.

USA har ledt den imperialistiske lejr siden Anden Verdenskrig. Efter Angela Merkel-æraen og efter starten af den militære operation i ​​Ukraine har USA strategisk underordnet sig dominerende dele af det europæiske og japanske bourgeoisi. Dette har resulteret i svækkelse af inter-imperialistiske modsætninger.

2. Modsigelsen mellem de herskende klasser i den snævre kreds af imperialistiske G7-lande og den politiske og økonomiske elite i kapitalistiske lande i det globale syd. Vesten har ikke altid den økonomiske og politiske evne til at levere, hvad magteliter i Indien, Saudi-Arabien og Tyrkiet har brug for. Denne modsigelse er dog ikke blevet skærpet i sådan grad, at den kan være en kilde til andre modsætninger, således som modsætningen mellem det socialistiske Kina og den USA-ledede G7-blok. headtopics.com

I Colombia var de folkelige klasser for første gang i stand til at vælge en ny regering, der afviste landets status som en forpost og vasal for amerikanske militær- og efterretningsstyrker. Arbejderklassens kvinder er i spidsen for mange kritiske kampe, både arbejderklassens egne og samfundets i bredere forstand. Unge mennesker rejser sig mod kapitalismens miljøforbrydelser.

Denne modsigelse er et resultat af faldet i profitraten på den ene side og kapitalens problemer med at øge udbytningsgraden af ​​arbejderklassen til et niveau, hvor den kan finansiere stigende investeringsbehov samt forblive konkurrencedygtig på den anden. headtopics.com

