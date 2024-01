Demonstration i Berlin til minde om Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht

Dette års demonstration i Berlin til minde om de myrdede kommunister Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht havde fokus på solidaritet med det palæstinensiske folk. Det blev anledning til, at politiet angreb en del af demonstrationen.Søndag deltog over 10.000 mennesker i en demonstration i Berlin til minde om de to tyske kommunister Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht, der for Demonstrationen er en årligt tilbagevendende begivenhed, som også forholder sig til den aktuelle politiske situation.

I år var der især fokus på Israels krig mod befolkningen i Gaza.Råbet “Viva Palestine” kunne høres langvejs fra den kilometerlange demonstration, der marcherede under røde faner gennem byen ud til mindelunden for socialister. Først blev en taler fra en blok af overvejende palæstinensiske demonstranter arresteret. En talsmand for politiet forklarede til junge Welt, at årsagen til anholdelsen var det forbudte slogan: “Fra floden til havet vil Palæstina være fri”.I Tyskland er store dele af Palæstina-solidariteten kriminalisere





