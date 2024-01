Demonstration for at markere 100 dage med gidseltagning

Her vil man demonstrere i 24 timer for at markere, at de gidsler, der stadig holdes af Hamas efter angrebet den 7. oktober, har været taget til fange i 100 dage. Billeder viser, hvordan demonstranterne går rundt med billeder af de israelske gidsler og bannere med teksten 'bring vores familier hjem'. - Vi vil fortsætte med at komme her hver uge, indtil I alle er fri, siger demonstranten Edan Begerano til AFP.





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Nadav Rudaeffs far er gidsel i Gaza på dag 77: 'Jeg vil bare holde om min far igen, og fortælle ham jeg elsker ham'Der er stadig flere end 100 personer, der sidder i fangenskab hos Hamas i Gaza.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Energinet har usædvanlig mange kabelfejl: Risikerer skift af over 100 endemufferDer har i de senere år været så mange fejl på endemuffer, som risikerer at give strømafbrud, at Energinet kan være nødt til at udskifte over 100 af dem.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Videnskab.dk’s rumeksperter: Så langt er rumfarten nået om 100 årHelle og Henrik Stubs vision for fremtidens rumfart omfatter turisme, minedrift og baser på Månen og Mars domineret af robotter. Og så kan vi opdage liv på fjerne planeter ved at bruge Solen som teleskop.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Danmark har bedrevet ulovlig masseovervågning i over 100 årHelt fra begyndelsen af det 20. århundrede har skiftende danske regeringer overvåget befolkningen - i strid med Grundloven og på trods af højlydte protester.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Over 100 kilo kokain er skyllet i land på australske strande | NyhederFiskere og andre lokale har hen over julen gjort sig flere opsigtsvækkende fund på nogle af Sydneys nordlige strande, da der er skyllet pakker med kokain op af vandet ved kysten mellem Sydney og Newcastle.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

100 år og udskældt: Har motorvejen en grøn fremtid?Mussolini byggede verdens første motorvej, der blev indviet i 1924. Siden er det gået stærkt med at asfaltere, men nu taler nogle om, at elbilerne ligefrem kan gøre motorvejen bæredygtig, både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »