Demonstranter blokerer for dansk våbenvirksomhed

Her hun lagt i løbet af morgenen lagt et par videoer ud, der eksempelvis skulle vise omkring 15 personer stå foran Terma, hvor de råber slagsange og står med bannere.

»Vi lukker våbenvirksomheden Terma i Danmark nær København ned lige nu og forlanger, at de stopper alle aftaler om at støtte folkemordet i Palæstina,« står der blandt andet til et af opslagene.»Når fremtidige generationer spørger dig, hvad du gjorde under folkedrabet på palæstinensere, hvad vil du så sige? Stop med at bevæbne folkemord.«Stop arming genocide.

