De sidste danske Aldi-butikker lukker i november

Aldi har solgt størstedelen af sine danske butikker til Rema 1000 og har været i gang med at afvikle butikkerne siden september. (Arkivfoto).Nu er det snart slut med at handle i Aldi. De sidste Aldi-butikker i Danmark lukker senest 30. november.Supermarkedskæden har solgt størstedelen af sine danske butikker, 113 i alt, til Rema 1000, og har været i gang med at afvikle butikkerne siden september.Butikkernes sidste åbningsdag er senest torsdag 30.

De 15 Aldi-butikker er beliggende på Fyn og i det sydlige Jylland, og de er altså de sidste, der er tilbage i Danmark.Handlen blev dog underkendt af konkurrencemyndighederne, som tvang Rema 1000 til at videresælge butikker i områder, hvor ingen andre konkurrenter var til stede.

Siden har blandt andet Lidl overtaget ti forhenværende Aldi-butikker, mens Dagrofa har hjulpet Rema 1000 af med syv butikker, ligesom Coop og Salling Group også har været fremme med checkhæftet. Selv om Rema 1000 med købet af butikkerne når op i nærheden af 450 butikker på landsplan, er Netto fortsat den største kæde herhjemme.Butikkerne holder grundet lukningen ophørsudsalg, der starter fredag 24. november, hvor der vil være rabatter på alle varer i butikken med få undtagelser, oplyser Aldi. headtopics.com

