De ringer, de tjekker, dobbelttjekker og ringer igen: Mød en af The New Yorkers 30 faktatjekkere ”Hvis noget skal eksplodere, så vil vi helst have, at det sker inden udgivelsen. Ikke efter,” siger Fergus McIntosh, chef for faktatjekafdelingen, The New Yorker.På store amerikanske magasiner går faktatjekkere nidkært i journalisternes fodspor og dobbelttjekker enhver detalje.

En praksis, der sandsynligvis kunne have afsløret fotograf Jan Grarups usandheder i Politiken”Morgenen inden slaget om Waterloo var Napoleon Bonaparte opfyldt af katastrofal selvtillid.” Sådan lyder introen til kulturskribent Michael Schulmans historie fra november i The New Yorker om filminstruktør Ridley Scotts nye Napoleon-film.Som chef for The New Yorkers faktatjekafdeling kan Fergus McIntosh ikke stole blindt på, at skribenten har fået stavet alle navnene rigtig





