DBU inviterer Saudi-Arabiens fodboldchefer til snak om VM-bud

Dansk Boldspil-Union (DBU) vil have Saudi-Arabiens fodboldchefer forbi til en snak om det bud på VM i fodbold i 2034, som landet har lagt. Det fortæller DBU-direktør Erik Brøgger Rasmussen og DBU-formand Jesper Møller torsdag på et møde med pressen. Saudi-Arabien havde ingen modkandidater, da Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) i efteråret havde deadline i ansøgningsprocessen, og kun formaliteter står derfor i vejen, før landet senere på året officielt tildeles VM.

- Vi har inviteret dem til Danmark og til Norden, når deres formelle bud er lagt på bordet hen over sommeren. Skulle saudiaraberne acceptere invitationen, vil DBU-bosserne stille dem spørgsmål og indlede det, der bliver en ti år lang dialog, fortæller Erik Brøgger Rasmussen.





