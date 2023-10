Datteren opdagede Vingegaards tårer: 'Det største øjeblik i år'

Den danske cykelstjerne har nok af højdepunkter fra 2023 at vælge mellem, men svaret kommer alligevel hurtigt, da han bliver bedt om at vælge sin egen top 3.

»Det største øjeblik - og det jeg er mest stolt af - er 8. september, min datters fødselsdag. Jeg ville have elsket at være hjemme i Danmark for at fejre hende, men det kunne jeg ikke, for jeg havde travlt med at køre op ad Tourmalet i Vueltaen,« fortæller han til

»Hun stod foran fjernsynet og så i flash-interviewet (dét umiddelbart efter etapens afslutning, red.), at jeg havde tårer i øjnene. Hun forstår allerede engelsk, selvom vi taler dansk derhjemme med familien,« siger Vingegaard og understreger, at Tourmalet er en af de mest legendariske stigninger og bestemt ikke noget for alle og enhver. headtopics.com

De to andre øjeblikke, som Vingegaard udpeger er ikke overraskende hans magtdemonstration i Tour de France, hvor han gennemsmadrede alt og alle og sikrede sig sin anden sejr i verdens største løb, og derudover peger han på etapesejren i Tour du Pays Basque, hvor han ellers ikke var i topform.

