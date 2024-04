Datatilsynet vurderer konsekvenser af Chromebook-sagen for Region Syddanmark

Datatilsynet vurderer, at Chromebook sagen også kan få konsekvenser for Region Syddanmark s brug af Microsoft 365 . Dermed tyder det på, at Chromebook -sagen breder sig til resten af det offentlige Danmark.

Datatilsynet trækker i bremsen på Region Syddanmarks planer om at tage Microsofts cloud-løsning 365 i brug. Regionen har spurgt Datatilsynet om Chromebook sagen også har konsekvenser for dem, hvis de rykker deres data i Microsoft 365-cloudplatform. Og her er svaret et klart ja.

