Datatilsynet kritiserer kommunernes brug af Google Chromebooks

Datatilsynets tålmodighed over for kommunernes brug af Google Chromebooks er alt for lang, mener direktør og stifter af open source-selskabet Magenta. »Hvorfor denne ufattelige tolerance over for Google i skolerne når mange lande omkring os, blandt andet Tyskland og Holland, har forbudt det?,« spørger han.

I sensommeren 2019, altså for snart fire et halvt år siden, opdagede en forælder i Helsingør, at kommunen brød persondataloven, fordi skoleelevers personoplysninger blev videregivet til Google. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i - det er snarere normen, eftersom mere end halvdelen af landets kommuner benytter Chromebooks og Googles skoleplatform, Workspace for Education. I første omgang var det via YouTube, hvor kommunerne havde oprettet profiler til eleverne uden forældres samtykke. Det betød, at elevernes personoplysninger blev videregivet til YouTube, som ejes af Google. I 2021 blev der sat en prop i trafikken via YouTube, men Google fortsætter den ulovlige praksis via skoleplatformen Workspace for Educatio





