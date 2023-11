Dataficeringen af politiets arbejde og konsekvenserne for vores demokrati

Postdoc, ph.d. ved Center for Informations- og Innovationsret (CIIR), Københavns Universitet og Institut for Menneskerettigheder Din ret til privatliv er begrænset til et minimum, og du er konstant under mistanke for forbrydelser, du endnu ikke har begået

. Dette dystopiske sci-fi scenarie er beskrevet i populærkulturelle Hollywood-film som Minority Report, men kan blive virkelighed, hvis vi ikke har en ordentlig offentlig samtale om konsekvenserne af dataficeringen af politiets arbejde for vores demokrati. Lad os vende tilbage til Danmark i 2023. Som respons på politiske krav om tidssvarende værktøjer til at forebygge og bekæmpe terrorisme og anden alvorlig kriminalitet, forstærket af angrebene på Krudttønden og den Jødiske Synagoge i 2015, har dansk politi en ambition om at overgå til en mere analyse- og vidensbaseret tilgang, også kaldet “intelligence-led policing”, hvor man i stadigt højere grad gør brug af datadrevne systemer, dataanalyse og -samkøring og kunstig intelligens. Overgangen bliver ofte retfærdiggjort som en øget dataficering og videnskabeliggørelse af politivirksomhed, men både som efterforskningsredskab og ledelsesstrategi er overgangen båret af ønsket om effektivisering og udgør dermed et paradigmeskifte på organisatorisk, operationelt og politisk plan, som vi bør forholde os til som samfun

:

