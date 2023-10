Data og digitalisering er nøglen til fremtidens energisystem

Det er i sig selv komplekst at håndtere data fra ca. 3,3 mio. elforbrugere og gøre dem tilgængelige på tværs af aktører som f.eks. elleverandører, netselskaber, måleoperatører og elforbrugere. Kompleksiteten øges mangefold, når man kigger mod det nye grønne energisystem, der er under udvikling: Det går på produktionssiden fra få, centraliserede producenter til et væld af mindre enheder, der høster energi fra bl.

»Forudsætningen for at komme i mål med den grønne omstilling er, at mange aktører skal udveksle data og det i hidtil uset volumen og tempo,« siger Christian Adelhardt. Han er glad for at se, at emnet er på dagsordenen mange steder i samfundet. Fremtidens energisystem er jo allerede på vej, mener han. Så det er nu, der skal handles.

Et vigtigt aspekt er at sikre, at dataejere på en sikker og tryg måde kan give adgang til deres data eller deres enheder (f.eks. IoT). Dataejere skal kunne specificere, hvordan og til hvilke formål data eller enheder må benyttes. Det kunne f.eks. være, hvorvidt og under hvilke forudsætninger man som elbilejer vil stille sin elbil til rådighed for energisystemet. headtopics.com

»Det kræver, at vi gentænker vores tilgang til data, og hvordan vi deler dem. I dag kan vi ikke vide, hvilke data der bliver nødvendige eller efterspurgt i fremtiden. Men vi kan opstille en arkitektur og principper, som muliggør, at vi kan tale sammen på tværs. Dermed sikrer vi, at dataejerne kan specificere, hvad deres data må bruges til. Og alt det skal gøres uden at gå på kompromis med sikkerheden,« forklarer Bjørn Therkelsen.

»Med elbilerne bliver der rullet nogle nye enheder ind i vores samfund. De er her ikke endnu, i det omfang vi forventer, men vi ved, at de kommer. Derfor kan vi skubbe på en standardisering, der sikrer, at de integreres optimalt i energisystemet.« headtopics.com

