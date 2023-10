Danskerne holder på pengene: 'Det kan blive brutalt'

Sådan lyder kommentaren fra B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, til de seneste tal fra detailhandlen.Og det kan forbrugerredaktøren godt forstå.

»Jeg tror, forklaringen er meget simpel. Folk er fortsat chokerede over de priser, de ser i butikkerne,« siger han.Aldrig har vi haft så mange penge på kontoen, som vi har nu, men inflationschokket har tilsyneladende endnu ikke fortaget sig.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at vi er blevet mere forsigtige med at svinge dankortet, når vi shopper.»I tredje kvartal blev der samlet set sendt færre varer over butiksdiskene end i kvartalet inden,« siger Morten Granzau, vicedirektør i Dansk Industri, i en pressemeddelelse. headtopics.com

»Den chokfaktor gør to ting: Den ene er, at man venter og tænker: 'Den pris må da falde, så det venter jeg på'. Den anden er, at mange tænker: 'Det har jeg simpelthen ikke råd til'. Og så køber man billigere alternativer eller færre varer,« siger forbrugerredaktøren.

Efter hans mening skal der stabilitet, lav inflation og kontinuerlige stigninger i lønninger til, før danskerne for alvor tør løsne grebet i pengepungen.For butikkernes vedkommende er det tendenser, der giver grund til bekymring. headtopics.com

»Det skaber en vis rådvildhed. For hvis midlerne er der, hvorfor er der så ikke mere gang i salget?,« fortæller Niels Philip Kjeldsen. Hos Dansk Industri sætter man sin lid til julehandlen, hvor forbruget traditionelt er højt, og hvor en stor del af årets indtjening kan hentes.»Lige om lidt kommer black friday og julen. Det bliver afgørende for mange erhvervsdrivende, at de får et godt salg der, ellers kan det godt blive brutalt.«

