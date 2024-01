Danskerne er stadig påvirket af den økonomiske hverdag

Det viser tal fra analysevirksomheden Experian, som driver registret, skriver Ritzau.– De nye tal viser, at danskerne fortsat er påvirket af den nye økonomiske hverdag, vi har oplevet i 2022 og 2023, siger Bo Rasmussen, direktør i Experian. Mens en smule flere er endt i registret, skylder de i gennemsnit mindre. Den gennemsnitlige skyldner havde sidste år ubetalte regninger for lidt over 48.700 kroner mod godt 55.000 kroner i 2022.

Sådan lyder det nu fra brasilianske myndigheder, der har undersøgt sagen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er et føderalt kontrolorgan - det der svarer til Brasiliens svar på Rigsrevisionen, som fører parlamentarisk kontrol - som har afdækket problemet. Ifølge vaccinebeviset skulle ekspræsidenten, der generelt var coronaskeptisk, være blevet vaccineret i Sao Paulo i 2021. Men myndighedernes efterforskning viser, at han slet ikke befandt sig i byen på det tidspunk





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Danskerne stopper med at udskifte gasfyr med varmepumper: 'Det går den forkerte vej'Mens salget af varmepumper bremser gevaldigt op i Danmark, buldrer det afsted i Tyskland.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Danskerne bytter julegaver for over 300 millioner kronerLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Store byttedag: Danskerne bytter julegaver for flere hundrede millioner kroner | NyhederDer bliver nok trængsel på gågaderne og kø ved kasserne, når landets butikker i dag slår dørene op efter juleferien.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Italien ville reducere antallet af migranter: Målet er ikke nået, erkender minister | NyhederAntallet af migranter, der kommer til Italien, skulle reduceres i 2023.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Flertal af danskerne vil forbyde salg af alkohol til unge under 18 årPå Christiansborg har man dog ikke planer om at stoppe salg af øl til de 16-17-årige lige nu.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Antallet af dræbte journalister i Gaza og Israel fortsætter med at stigeIfølge Committee to Protect Journalists (CPJ) seneste opgørelser er nu 77 journalister blevet dræbt under krigen mellem Hamas og Israel. Størstedelen af de dræbte er palæstinensere. Således stiger dødstallene fortsat på trods de seneste meldinger om, at Israel vil begynde en mindre tilbagetrækning af landtropper og kampvogne. Siden d.

Kilde: journalistendk - 🏆 18. / 53 Læs mere »