Danskeren Caroline Wozniacki får wildcard til Madrid Open

Den 33-årige dansker har nemlig fået et wildcard til Madrid Open, der begynder i slutningen af april. Den spanske turnering er rangeret som en WTA 1000-turnering - det næsthøjeste på touren efter grand slam-turneringerne. Udover Wozniacki har rumæneren Simona Halep også fået et wildcard. Hun vendte tilbage ved Miami Open efter at have siddet ude med en dopingkarantæne i mere end et år.GOG er på en svær mission i Polen, hvor de skal indhente et otte-måls nederlag fra det første opgør mod Kielce.

Der skulle en bonusspurt om tre sekunder til at få favoritterne til at røre på sig på dagens tredje etape af Baskerlandet Rundt. Ni kilometer før mål gav både Mattias Skjelmose, Jonas Vingegaard og belgiske Remco Evenepoel den som sprintere, hvilket endte med en sejr til belgieren i en indlagt spurt.Dermed smutter belgieren forbi Skjelmose op på den samlede andenplads i løbe

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



DRSporten / 🏆 19. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Caroline Wozniacki gør kort proces med franskmand og er videre ved Miami OpenDen danske tennisspiller slog Clara Burel i to sæt.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ærgerlig Wozniacki havde håbet på French Open-kvalifikationLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Atletico Madrid napper den sidste kvartfinaleplads efter straffedramaHverken 90 eller 120 minutter var nok, da Atletico Madrid og Inter spillede returopgør i Champions League onsdag aften.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Wozniacki uddeler æg i suverænt comeback på grusCaroline Wozniacki er videre til anden runde i Charleston efter at have holdt legestue med amerikaner.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Den var ligeså lille som en negl, da hun opdagede den på sin gåtur gennem skovenSe hvilket sjovt lille dyr, den er blevet til.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

1896: Den blev aldrig til noget: Den rullende bådIngeniøren kunne i 1896 berette om den af Hr. Bazin konstruerede båd, der er udstyret med flere store linseformede ruller, der er delvist nedsænket i vandet. En tidlig forløber for hydrofoil-båden.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »