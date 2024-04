Danskere er utilstrækkeligt fysisk aktive ifølge ny undersøgelse

Vi ved det egentlig godt. Det er vigtigt for vores fysiske og mentale sundhed at få regelmæssig motion. Men alt for mange danskere lever ikke op til WHO’s minimumsanbefalinger for fysisk aktivitet. Det er et problem for folkesundheden, da fysisk aktivitet forebygger over 35 forskellige livsstilsygdomme, heriblandt hjerte-kar-sygdomme.

En ny undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed har lavet for Hjerteforeningen og TrygFonden viser præcist, hvordan det står til med danskernes fysiske aktivitetsniveau. Og det ser ikke godt ud:Hele 58,6 procent af voksne danskere er i undersøgelsen utilstrækkeligt fysisk aktive, hvilket svarer til over 2,7 mio. danskere. Af dem bevæger knap 1 mio. sig mindre end en halv time om ugen ved moderat til høj intensitet. Det svarer i gennemsnit til kun lidt mere end 4 minutter om dage

