Dansker scorer og assisterer i NHL-kamp

En dansker indtog en hovedrolle i den bedste nordamerikanske ishockeyrække, NHL, natten til tirsdag dansk tid. Oliver Bjorkstrand scorede og lagde op til et mål for Seattle Kraken, der endte med at vinde 4-2 ude over bundholdet San Jose Sharks. Allerede efter 29 sekunder lå pucken i nettet, da Oliver Bjorkstrand assisterede til 1-0-scoringen for Seattle Kraken. 11 minutter senere nettede Oliver Bjorkstrand selv, da den tidligere Herning-spiller fra en spids vinkel hamrede 2-0-målet i kassen.

Bjorkstrand og kompagni har travlt, hvis de skal nå NHL's slutspil. Med otte kampe igen indtager Seattle Kraken 11.-pladsen i den vestlige halvdel af NHL med 12 point op til den vigtige ottendeplads, som udløser en billet til slutspillet

