Danske studerende gør en opdagelse i rummet

Det her er en opdagelse udover det sædvanlige, og den giver da også genlyd ude i verden. For med helt ny viden om et bestemt stjernesystem i rummet har fem studerende fra Aalborg Universitet fundet ud af noget helt specielt.- Det er superfedt og helt surrealistisk. Det er svært at fatte, hvor stort det egentlig er, siger Hans Christian Gjedsig Larsen, der har gjort opdagelsen sammen med fire medstuderende fra Aalborg Universitet.

Claudia Larsen, Hans Christian Gjedsig Larsen, Casper Christian Pedersen, Peter Nørgaard Thomsen og Jonatan Tøffner-Clausen læser fysik, og det var i forbindelse med deres bachelorprojekt, de satte sig for at undersøge, hvad der sker i et dobbelt stjernesystem, når den ene stjerne går supernova og eksplodere





nordjyskedk » / 🏆 16. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Frygt for sundhedsvæsenets kollaps gør prioritering af behandling og medicin til årets vigtigste sundhedsspørgsmålProfessor og farmaceut, Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet. Forskningsleder, Sygehusapotek Fyn, Odense Universitetshospital Anton Pottegård er professor og farmaceut ved Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci på Syddansk Universitet. Anton forsker i brug af lægemidler i bredeste forstand. Hans forskning tager for det meste udgangspunkt i data fra danske (eller internationale) sundhedsregistre og søger at beskrive kendte og ukendte bivirkninger til lægemiddelbehandling.Forskerne formidler: Lundbeckfonden, Danmarks Grundforskningsfond, Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet og Region Hovedstaden. Videnskab.dk's redaktion prioriterer indholdet og styrer de redaktionelle processer, uafhængigt af partnerne.Frygt for sundhedsvæsenets kollaps gør prioritering af behandling og medicin til årets vigtigste sundhedsspørgsmål, ifølge professor Anton Pottegård

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Over 100 virksomheder mister blåstemplingen 'Kongelig Hofleverandør' ved tronskifte | Nyheder104 danske virksomheder og fem udenlandske kan i dag skilte med, at de er Kongelige Hofleverandører.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

»Totalt surrealistisk«: Danske bachelor-studerende bag Nature-studie om en supernovaFem fysikstuderende fra Aalborg Universitet er – helt usædvanligt – lykkedes med at få et studie om en supernova i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Nature.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Skriftlige eksaminer bliver nu igen gennemført på Aarhus Universitet | NyhederEfter to dages snestorm, der betød aflyste eksaminer, kan Aarhus Universitet nu igen gennemføre skriftlige stedprøver som planlagt.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Stor mystik: Universitet kan IKKE bekræfte bachelorLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Efter flere knivrøverier i Aalborg: Yngre mand anholdt og indrømmer at stå bag | NyhederEn yngre mand er sent i aftes blevet anholdt for at stå bag en række knivrøverier i flere butikker i Aalborg de seneste dage.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »