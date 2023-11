Danske stjerner i triumftog: - En kæmpe sejr at slå ham

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Og selvom de havde besejret verdensranglistens nummer ét, Alfian og Adrianto fra Indonesien, i fredagens kvartfinale, var sejren lørdag speciel. For på den siden af nettet stod kinesiske Liu Yuchen. En anden af de tunge drenge i international herredouble de seneste mange år, som Skaarup og Astrup i den grad har haft problemer med.2017: Et nederlag (2. runde af India Open)

2018: Tre nederlag (1. runde, 2. runde og gruppespillet i Indonesia Masters, All England og sæsonfinalerne)2019: To nederlag (2. runde i Singapore samt gruppekamp ved Sudirman Cup)2022: To nederlag (semifinale i German Open samt gruppespillet i sæsonfinalerne)Li og Liu besejrede Astrup og Skaarup i en hæsblæsende OL-kvartfinale i Tokyo for godt to år siden med 12-21, 21-14, 21-19. En af mange kinesiske sejre over danskerne.

- For første gang i vores karriere, rider vi på en bølge. Vi er ikke helt oppe, derpå nede for derpå at blive der. Det har vi ikke prøvet før. Men det er dér, vi er bedst. Den kode havde vi ikke knækket før. Det har vi på en eller anden måde nu. Næsten til perfektion.Som syvendeseedet i turneringen er danskerne favoritter i finalen søndag mod Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana fra Indonesien.

