Danske stjerner i sorg: Klublegende er gået bort

Manfred Warner har om nogen en aktie i, at der i årtier er blevet spillet håndbold på allerhøjeste niveau hos storklubben Flenborg-Handewitt.Men Warner - bedre kendt som 'Manni' - døde onsdag i en alder af 87 år,Og at den tyske legende var elsket af mange, er der ingen tvivl om. For flere danske stjerner, der har betrådt halgulvet, har reageret på dødsfaldet.

Tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen er en af de stjerner, der udtrykker stor sorg over dødsfaldet.De tidligere landsholdsprofiler Lasse Svan og Thomas Mogensen har reageret på klubbens opslag på sociale medier, mens den danske landstræner Nikolaj Jacobsen også sender sine kondolencer i en Instagram-story.'En meget stor person og personlig ven døde i går. Manni, du var der altid for mig, da jeg kom til SG meget ung.

