Danske skoleelever finder fem nye dyrearter: »Det er helt vildt stort,« siger forsker

En dårlig frysepizza i Norge fik Malthe til at undre sig: To år og 70 pizzaer senere fejres hans idé på festival om lærerige specialer30.000 skoleelever fra hele landet deltog i et eksperiment med fokus på mikroliv. Her fandt de fem hidtil ukendte arter af bjørnedyret – til stor forbløffelse og glæde hos flere forskere.

»Det er helt vildt stort. Langt større end vi regnede med og håbede på. Vi håbede på bare at finde én ny art. Resultatet er helt fantastisk for os og for skolebørnene,« siger Anders P. Tøttrup, der er forskningsleder ved Statens Naturhistoriske Museum, til Videnskab.dk.

Peter Funch, der er lektor ved Institut for Biologi – Genetik, økologi og evolution på Aarhus Universitet og ikke er involveret i projektet, er ligeledes begejstret:»Sådan noget som det her kan bidrage til at gøre vores databaser meget stærkere,« siger Peter Funch til Videnskab.dk

Det lille dyr overlever de fjendtlige miljøer ved at gå i en dyb dvaletilstand. Modsat andre dyr er det bjørnedyret selv – det levende aktive væsen – der går i dvale og ikke for eksempel et hvileæg, som dyret lægger.Næsten 1.300 skoleklasser spredt ud over 94 kommuner har deltaget i eksperimentet, der strakte sig over tre uger.

»Vores viden om bjørnedyret er på det tidlige stadie, hvor man næsten ved enhver undersøgelse vil give noget ny viden,« siger Peter Funch. »Forskere finder tit nye dyrearter. Vi kender slet ikke vores natur så godt, som vi tror,« siger Peter Funch.

