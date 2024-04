Danske produktionsvirksomheder profiterer på global arbejdsdeling

Især fem store danske produktionsvirksomheder profiterer på den globale arbejdsdeling og er med til at ændre de økonomiske strukturer i Danmark. En voksende del af danske virksomheders eksport består af varer, der produceres i andre lande og videresælges, uden at de krydser den danske grænse. Det sker som et led i en global arbejdsdeling for at jagte ekstra profitter.

Den udvikling er i Danmark især drevet af “få store fremstillingsvirksomheder, som også har haft kraftig vækst i produktivitet, profit og værditilvækst og dermed i stigende grad dominerer dansk økonomi”. Disse store virksomheder er blandt andet kendetegnet ved, at de er i stand til at tage ekstra høje salgspriser i forhold til virksomhedens omkostninger, og de bliver af økonomer sidestillet med de såkaldte “superstjernevirksomheder” på verdensplan, der dominerer økonomierne i USA og Europ

