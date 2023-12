Danske plastaffald fundet i bunker i Malaysia og Indonesien

Chipsposer og tandpastatuber fra Danmark er blandt det plastaffald, som TV 2 har fundet i enorme bunker i naturen og hos illegale plastfabrikker i Østen. Bølgechips fra Kims, Colgate fra Kongens Lyngby og låget fra en bakke is med påskriften 'lækker flødeis med chokoladespåner', skrevet på dansk. Det er blandt de mange stykker af dansk plastaffald, som TV 2 har fundet i bunker af plast i Malaysia og Indonesien, hvor de har opsporet illegale fabrikker, der tager mod vestens plastaffald.

Sideløbende med, at Ingeniøren har afsløret, hvordan Vestforbrænding sidste år sendte 150 ton plastaffald fra borgere i hovedstaden til Malaysia, har TV 2 haft journalister sendt til Østen for at grave i affaldsbunke





