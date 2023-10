Danske klubejere giver humoristisk nej til Taylor Swift-bud

I 2019 købte de danske brødre Alexander og Christoffer Reedtz, som ejer selskabet Football Radar, den engelske fodboldklub Notts County.

Ifølge blandt andet tabloidmediet The Weekend Sport skulle den amerikanske popstjerne Taylor Swift således have udtrykt interesse for at købe Notts County, der anses som værende verdens ældste fodboldklub.

- Selv om vi er kede af at skuffe Swift-fansene i vores klub, bliver vi nødt til at afvise historien, lyder det i opslaget fra Reedtz-brødrene. Opslaget bruger vendingerne"shake this story off","bad blood" og"wildest dreams", som henviser til tre af titler på hendes seneste album"1989". headtopics.com

Notts County rykkede i sidste sæson op i League Two, som er Englands fjerdebedste række. Her har man fået en kanonstart og er aktuelt nummer to.

Læs mere:

nordjyskedk »

Dansk brødrepar afviser klubsalg til Taylor SwiftLæs mere her Læs mere ⮕

Danske chipdesignere med teknisk nybrud: Mikroskopisk mems-højttaler giver dyb bas i højttalerAmbitionen er at levere tung bas til små høreapparater og mobiltelefoner gennem en mikroskopisk mems-højttaler baseret på ultralyd. Læs mere ⮕

Store prisstigninger og ulovlige vilkår: Danske myndigheder har låst sig til big tech fra USADyb afhængighed af få it-giganter skaber monopollignende tilstande og er ved at knuse danske organisationer under stigende priser og ulovlige it-kontrakter. Læs mere ⮕

Amerikanske it-giganter dominerer danske myndigheder: »Der er nu en monopollignende tilstand«Med åbne øjne lægger Københavns Kommune op til at forlænge ulovlige it-kontrakter. De pågældende it-løsninger er nødvendige og uden alternativer. Læs mere ⮕

Fra 50 til 60Hz: Streaming bliver bedre mens danske signaler hakker i ny tv-boksEn ny tv-boks fra Yousee øger antallet af billeder per sekund, men det passer ikke sammen, når man vil se sport og nyheder fra Danmark. Læs mere ⮕

Antonsen stryger ud som sidste danske single i ParisAnders Antonsen tabte klart til Kinas Shi Yuqi, og dermed er alle danske singler ude af French Open. Læs mere ⮕