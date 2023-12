Danske journalister modtager Newsky Award i Kasakhstan

To danske journalister og en fotograf blev torsdag aften hædret med en Newsky Award i Kasakhstan for biografien ’Never give up – historien om Hassan Torabi’. Det er velgørenhedsfonden United Charity Projects Evolution Public Fund og Academy of Journalism of Kazakhstan, som står bag prisen.

"Det er en fantastisk historie, som kan inspirere mange, og det er dejligt, at Newsky Award deler den opfattelse," siger David ArnholmBogens omdrejningspunkt, Hassan Torabi, er kendt fra tv-serien 'Hassans Hænder', der skildrer hans arbejde med syge, der kommer til hans klinik i Nykøbing Falster. Prisen blev vundet i kategorien The best material on interfaith harmony and multicultural relations, og det er første gang, den vindes af en dansker.





