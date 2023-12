Danske gartner kidnappet i Columbia

Det var få uger inde i januar, da den danske gartner Niels Frantzen og hans colombianske veninde blev kidnappet uden for Cali i Columbia. En by, der er kendt som et af landets mest voldelige. I mere end fem måneder sad de to fanget i junglen hos den colombianske oprørsgruppe FARC. Alt imens Niels Frantzens fire voksne børn i Danmark kæmpede for at få dem frigivet.

Familiens oplevelse er, at de uden meget hjælp og støtte fra danske myndigheder selv måtte stå for at forhandle med oprørsgruppen, skaffe løsesummen og i sidste ende købe deres far fri. Og det har fået Niels Frantzens datter, Asta Frantzen, til at undre sig over de danske myndigheders ageren. - Jeg forestillede mig, at hvis jeg stod i sådan en situation en dag, så ville der være ret meget hjælp at hente. Jeg er faktisk ret overrasket over, hvor meget man selv skal finde ud af og sætte i gang, siger Asta Frantzen.Her kan du få indblik i den opsigtsvækkende historie om Niels Frantzens kidnapnin





DRNyheder » / 🏆 5. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Folkemordet fortsætter i Gaza – optrap presset på den danske regeringVi ser frem til den dag, hvor Blinken, Biden, Netanyahu og alle de andre krigsforbrydere bliver stillet for retten. I en retfærdig verden ville de blive stillet for en palæstinensisk domstol, skriver Anders Fenger.

Kilde: Arbejderen - 🏆 25. / 51 Læs mere »

Amerikansk stjernespiller slår scoringsrekord i den danske basketliga | NyhederAt Steven Green fra Randers Cimbria kan score mange point, det er ingen hemmelighed.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Bojanas talent var lige så vildt som temperamentet: Nu vil hun spolere den danske VM-drømBojana Popović er landstræner for aftenens modstander, men håndboldlegenden er samtidig et stort idol for flere af de danske spillere.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Axelsen blander sig i finalefeltet til Årets Sportsnavn | Seneste sportDen danske badmintonstjerne Viktor Axelsen har muligheden for at vinde titlen som Årets Sportsnavn.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »

Viktor Axelsen har allerede prøvet det før: Nu skal han gøre det med Jonas VingegaardNu skal den danske badmintonstjerne gøre det med Jonas Vingegaard.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Fredericia og Aalborg er klar til håndboldens Final 4 | Seneste sportAalborgs håndboldherrer og Fredericia er klar til semifinalerne i den danske pokalturnering efter favoritsejre torsdag aften.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »