Danske forskere vil undersøge, om kameraer på billetkontrollørers uniformer kan mindske antallet af overfald. Erfaringer fra det virkelige liv peger på, at kameraerne kan have en effekt. En undersøgelse viste, at knap hver femte af deres frontpersonale havde oplevet mindst ét fysisk overfald inden for de seneste tre måneder, hvoraf over halvdelen af dem skete i forbindelse med kontrol af billetter.

Dertil havde tre ud af fire været udsat for ét eller flere verbale overfald, det vil sige en overfusning, og over halvdelen mente, at tonen er blevet hårdere efter corona-pandemien. Nu vil danske forskere undersøge et simpelt tiltag, der måske kan afhjælpe problemet: et lille, sort kamera på personalets uniformer, der kan tændes, hvis det pludselig brænder på





