Danske Bank helt i top: Stiger fem procent

Danske Bank er i hopla fra morgenstunden fredag, efter at banken har løftet den nedre ende af sin prognose for 2023. Det viste et nytI tredje kvartal kom Danske Bank ud med et overskud efter skat på 5,3 mia. kr., eller omkring 300 mio. kr. mere end ventet blandt analytikere.

Nettorente- og gebyrindtægterne overraskede begge positivt. Danske Bank hæver desuden bunden af forventningerne til overskuddet i 2023 til et overskud på 19,5-20,5 mia. kr. mod før 18,5-20,5 mia. kr. Dermed ligger midtpunktet af Danske Banks nye prognose snert op ad analytikernes estimat inden regnskabet på 19,9 mia. kr.

Storbankens nedskrivninger er også lavere end ventet, men Danske Bank oplyser, at den er begyndt at se en forværring af kreditkvaliteten hos sine kunder inden for blandt andet erhvervsejendomme. - Vi holder nøje øje med bestemte sektorer, heriblandt erhvervsejendomme, og har foretaget passende justeringer af vores modeller for at dække den stigende risiko, skriver banken. headtopics.com

