Danske Bank advarer mod falsk tryghed med telefonnumre

I et brev til kunderne skriver Danske Bank, at man kan stole på en liste med telefonnumre, som banken ringer fra. Men det er en falsk tryghed, der kan øge risikoen for svindel, vurderer to sikkerhedseksperter.I sidste uge sendte Danske Bank et brev ud til 214.000 privatkunder, som kan øge risikoen for, at kunderne ender som svindelofre for såkaldt spoofing, hvor svindlere forfalsker telefonnumre. Det slår to sikkerhedseksperter fast, efter de har set brevet.

I mailen skriver man, at mange kunder i øjeblikket oplever opkald fra svindlere, og at man skal være varsom med, hvem man deler sine oplysninger med.side for at afgøre, om opkaldet virkelig kommer fra banken. På siden er der en liste med alle de telefonnumre, som banken bruger til at kontakte kunderne. Danske Bank har sendt brevet via e-boks til 214.000 privatkunder.





